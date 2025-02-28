روسيا: اتفاق على مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة الأميركية اتفقتا على مواصلة المحادثات بينهما وتسهيل عمل سفارات البلدين، وذلك خلال المحادثات التي جرت أمس الخميس في إسطنبول.

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