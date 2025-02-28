روسيا: اتفاق على مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "تم الاتفاق على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية والأميركية على أساس متبادل، وتهيئة الظروف المناسبة للدبلوماسيين لأداء واجباتهم الرسمية. المفاوضات كانت عملية وبناءة، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار عبر هذه الصيغة".
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