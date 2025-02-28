 
الجمعة 2025-02-28 08:05 م
 

روسيا: اتفاق على مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة

علم روسيا
روسيا
الجمعة، 28-02-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة الأميركية اتفقتا على مواصلة المحادثات بينهما وتسهيل عمل سفارات البلدين، وذلك خلال المحادثات التي جرت أمس الخميس في إسطنبول.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "تم الاتفاق على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية والأميركية على أساس متبادل، وتهيئة الظروف المناسبة للدبلوماسيين لأداء واجباتهم الرسمية. المفاوضات كانت عملية وبناءة، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار عبر هذه الصيغة".

 
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