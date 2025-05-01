روسيا : ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا نحو 13بالمئة

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى دول في الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب "التيار التركي" بنسبة 13% في الفترة من كانون الثاني الماضي وحتى نهاية نيسان.

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