الخميس 2025-05-01 11:20 م
 

روسيا : ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا نحو 13بالمئة

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 01-05-2025 09:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى دول في الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب "التيار التركي" بنسبة 13% في الفترة من كانون الثاني الماضي وحتى نهاية نيسان.

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وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"وفق بيانات شركة غاز بروم، لقد ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 13%، في الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى نيسان، معظم عمليات التصدير إلى أوروبا تتم عبر خط أنابيب السيل التركي"

 
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