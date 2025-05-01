روسيا : ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا نحو 13بالمئة

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"وفق بيانات شركة غاز بروم، لقد ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 13%، في الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى نيسان، معظم عمليات التصدير إلى أوروبا تتم عبر خط أنابيب السيل التركي"
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