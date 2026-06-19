روسيا: استئناف الملاحة في هرمز يساعد بالحد من تقلبات الأسواق

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن تطلع موسكو إلى استئناف الملاحة دون عوائق عبر مضيق هرمز، مبينة أن ذلك سيساعد في الحد من تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

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