روسيا: استئناف الملاحة في هرمز يساعد بالحد من تقلبات الأسواق

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي، إن موسكو مستعدة لتقديم الدعم الدبلوماسي للجهود الرامية إلى تحقيق استقرار مستدام في المنطقة، مؤكدة أن ضمان أمن الملاحة وحرية حركة التجارة الدولية يعدان عاملين أساسيين للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
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