روسيا: استعادة 390 جنديًا ومدنيًا من أسرى الحرب مع كييف

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني، أسفرت عن عودة 270 جنديًا روسيًا و120 مدنيًا، مقابل تسليم 270 أسير حرب و120 مدنيًا عملاً بالاتفاقيات الروسية والأوكرانية في مدينة إسطنبول.

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