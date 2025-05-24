روسيا: استعادة 390 جنديًا ومدنيًا من أسرى الحرب مع كييف

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:" إن العملية جرت وفق الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين موسكو وكييف، هذا التبادل ليس الأخير، إذ من المقرر استئناف العمليات الإنسانية لتبادل الأسرى خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار التفاهمات الجارية بين الطرفين".
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