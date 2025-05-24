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روسيا: استعادة 390 جنديًا ومدنيًا من أسرى الحرب مع كييف

علم روسيا
روسيا
 
السبت، 24-05-2025 12:21 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني، أسفرت عن عودة 270 جنديًا روسيًا و120 مدنيًا، مقابل تسليم 270 أسير حرب و120 مدنيًا عملاً بالاتفاقيات الروسية والأوكرانية في مدينة إسطنبول.

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وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:" إن العملية جرت وفق الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين موسكو وكييف، هذا التبادل ليس الأخير، إذ من المقرر استئناف العمليات الإنسانية لتبادل الأسرى خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار التفاهمات الجارية بين الطرفين".

 
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