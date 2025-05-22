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روسيا .. اعتقال مراهقين خططا لعمل إرهابي بتوجيه من استخبارات كييف

الأمن الروسي
الأمن الروسي
 
الخميس، 22-05-2025 11:21 ص
الوكيل الإخباري- أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال مراهقين اعتنقا فكر النازية الجديدة وحاولا إضرام النار في أحد مباني وزارة الدفاع الروسية، بتوجيه من استخبارات نظام كييف.اضافة اعلان


وقعت الحادثة في مدينة فيشنيفولوتسك بمنطقة تفير (على بعد 165 كم شمال العاصمة الروسية موسكو)، وذلك قبل احتفالات يوم النصر في 9 مايو.

وأوضح المركز أن: "المعتقلين، وهما مواطنان روسيان من مواليد عامي 2008 و2011، كانا يتبعان أيديولوجية القتل الجماعي والنازية الجديدة، وكانا ينفذان أوامر من مشرف أوكراني استعدادًا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حيث خططا لإحراق أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الروسية."

من جانبها، قالت فاليريا بافلوفا، المساعدة الأولى لرئيس وحدة التحقيق التابعة للجنة التحقيق في منطقة تفير، إن: "التحقيقات تشير إلى أن القاصرين، وهما من السكان المحليين الروسيين ، تلقيا تعليمات عبر تطبيق مراسلة من مشرفين أوكرانيين، وكانا يخططان لتنفيذ عمل إرهابي عبر إحراق أحد مباني وزارة الدفاع الروسية قبل احتفالات يوم النصر."

وأضافت بافلوفا أن: "المراهق المولود عام 2011 قام بصنع أجهزة حارقة بشكل مستقل داخل مبنى مهجور في فيشنيفولوتسك، بينما تلقى المتهم الثاني معلومات عبر تطبيق مراسلة عن موقع أجهزة حارقة جاهزة في منطقة فيشنيفولوتسك الحضرية. لكنهما لم يتمكنا من تنفيذ خطتهما، حيث تم إحباط نشاطهما غير القانوني من قبل محققي اللجنة التحقيقية بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي في المنطقة."

وأشار مركز الاتصالات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه: "تم ضبط أجهزة حارقة روسية الصنع في منازل المشتبه بهم وفي المخبأ الذي أعدّوه."

وقد أقامت وحدة التحقيق التابعة للجنة التحقيق في محافظة تفير دعوى جنائية ضد المراهقين بموجب:

المادة 30 (جزء 1)
المادة 205 (جزء 1) "التحضير لارتكاب عمل إرهابي"
المادة 205.5 (جزء 2) "المشاركة في منظمة إرهابية"

من القانون الجنائي الروسي، ووافقت المحكمة على طلب وضعهما رهن الاعتقال.

روسيا اليوم
 
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