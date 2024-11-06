روسيا.. البدء باختبار أحدث منظومات المدافع ذاتية الحركة

وقد استعرضت إمكانات أحدث مدفع روسي في ميدان التجربة التابع لشركة " توتشماش" الروسية.
يذكر أن منظومة " لوتس" ذاتية الحركة تم تزويدها بمدفع أوتوماتيكي عيار 120 ملم، وهو مخصص لاستخدامه في وحدات المظليين، حيث سيحل محل مدفع "فينا".
ويمكن أن يرمي المدفع بذخائر عادية وفائقة الدقة سواء كان من مواقع مجهزة أو غير مجهزة. ويمكن إنزال المدفع مع طاقمه جوا في وضع جاهز للقتال تماما.
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