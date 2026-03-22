الأحد 2026-03-22 11:05 م

روسيا: الحرب في الشرق الأوسط تتجه نحو توسيع رقعتها

الأحد، 22-03-2026 08:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدّث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الحرب في الشرق الأوسط تتجه نحو توسيع رقعتها، في الوقت الذي تبذل فيه بلاده جهودها لعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:" ترصد روسيا مؤشرات على اتجاه الحرب في منطقة الشرق الأوسط للاتساع ما ينذر بعواقب وخيمة على أسواق الاقتصاد والطاقة في العالم، روسيا تتواصل مع جميع الأطراف والقوى الدولية من أجل توقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المسار الدبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني".

 
 


