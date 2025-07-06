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روسيا: الحوار مع الولايات المتحدة مستمر رغم الخلافات

روسيا: الحوار مع الولايات المتحدة مستمر رغم الخلافات
علما روسيا والولايات المتحدة
 
الأحد، 06-07-2025 09:18 م

الوكيل الإخباري-   - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية مستمر، رغم الخلافات والتوترات بين البلدين، موضحة أن موسكو ستبقى منفتحة على استمرار المحادثات الدبلوماسية.

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وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي:"هناك استعداد من قبل الطرفين لاستكشاف سبل التعاون في قضايا الأمن الدولي، إن المحادثات ما تزال تشكل جزءًا من الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام مع الجانب الأوكراني، لكن لم يتم تحديد بعد موعد الجولة الجديدة من المحادثات بين الجانبين".

 
 
gnews

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