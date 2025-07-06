روسيا: الحوار مع الولايات المتحدة مستمر رغم الخلافات

الوكيل الإخباري- - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية مستمر، رغم الخلافات والتوترات بين البلدين، موضحة أن موسكو ستبقى منفتحة على استمرار المحادثات الدبلوماسية.

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