روسيا: الحوار مع الولايات المتحدة مستمر رغم الخلافات

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي:"هناك استعداد من قبل الطرفين لاستكشاف سبل التعاون في قضايا الأمن الدولي، إن المحادثات ما تزال تشكل جزءًا من الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام مع الجانب الأوكراني، لكن لم يتم تحديد بعد موعد الجولة الجديدة من المحادثات بين الجانبين".
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