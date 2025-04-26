روسيا.. الكشف عن إصابة جديدة بالكوليرا لدى روسي زار الهند

وأوضحت الهيئة أن "المريض وصل على متن رحلة جوية من الهند إلى موسكو في 21 أبريل الجاري. سبق أن تم تأكيد إصابة آخر من سكان مقاطعة موسكو بالكوليرا، وكان قد وصل على نفس الرحلة الجوية".
وأضافت أنه بفضل عملها السريع بعد اكتشاف الحالة الأولى، تم تحديد قائمة بجميع المخالطين في 33 مقاطعة بالبلاد، بما في ذلك الركاب الذين وصلوا على نفس الرحلة الجوية. ونتيجة لهذا العمل، تم اكتشاف إصابة المريض الثاني بسرعة أثناء فحص المخالطين.
وأشارت الهيئة إلى أنه "لا تظهر على المريض أي أعراض للمرض، وهو يتلقى مضادات حيوية".
وشرحت أنه تم تنظيم جميع الإجراءات المضادة للوباء اللازمة وجاري تنفيذها. كما تم تحديد قائمة بالأشخاص الذين خالطهم المريض بعد عودته. جميعهم خضعوا للمراقبة الطبية، وتم إجراء فحوصات مخبرية والوقاية الطارئة حتى اليوم، لم تظهر أي أعراض للمرض على أي من المخالطين.
روسيا اليوم
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