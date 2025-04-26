روسيا.. الكشف عن إصابة جديدة بالكوليرا لدى روسي زار الهند

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة حماية المستهلك والرقابة الصحية الروسية بالكشف عن إصابة جديدة بالكوليرا سجلت لدى أحد سكان مقاطعة فورونيج عاد من الهند، وإدخاله مستشفى الأمراض المعدية.



وأوضحت الهيئة أن "المريض وصل على متن رحلة جوية من الهند إلى موسكو في 21 أبريل الجاري. سبق أن تم تأكيد إصابة آخر من سكان مقاطعة موسكو بالكوليرا، وكان قد وصل على نفس الرحلة الجوية".



وأضافت أنه بفضل عملها السريع بعد اكتشاف الحالة الأولى، تم تحديد قائمة بجميع المخالطين في 33 مقاطعة بالبلاد، بما في ذلك الركاب الذين وصلوا على نفس الرحلة الجوية. ونتيجة لهذا العمل، تم اكتشاف إصابة المريض الثاني بسرعة أثناء فحص المخالطين.

اضافة اعلان