السبت 2025-04-26 12:36 م
 

روسيا.. الكشف عن إصابة جديدة بالكوليرا لدى روسي زار الهند

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 26-04-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة حماية المستهلك والرقابة الصحية الروسية بالكشف عن إصابة جديدة بالكوليرا سجلت لدى أحد سكان مقاطعة فورونيج عاد من الهند، وإدخاله مستشفى الأمراض المعدية.

وأوضحت الهيئة أن "المريض وصل على متن رحلة جوية من الهند إلى موسكو في 21 أبريل الجاري. سبق أن تم تأكيد إصابة آخر من سكان مقاطعة موسكو بالكوليرا، وكان قد وصل على نفس الرحلة الجوية".

وأضافت أنه بفضل عملها السريع بعد اكتشاف الحالة الأولى، تم تحديد قائمة بجميع المخالطين في 33 مقاطعة بالبلاد، بما في ذلك الركاب الذين وصلوا على نفس الرحلة الجوية. ونتيجة لهذا العمل، تم اكتشاف إصابة المريض الثاني بسرعة أثناء فحص المخالطين.

اضافة اعلان


وأشارت الهيئة إلى أنه "لا تظهر على المريض أي أعراض للمرض، وهو يتلقى مضادات حيوية".
وشرحت أنه تم تنظيم جميع الإجراءات المضادة للوباء اللازمة وجاري تنفيذها. كما تم تحديد قائمة بالأشخاص الذين خالطهم المريض بعد عودته. جميعهم خضعوا للمراقبة الطبية، وتم إجراء فحوصات مخبرية والوقاية الطارئة حتى اليوم، لم تظهر أي أعراض للمرض على أي من المخالطين.

روسيا اليوم

 
gnews

أحدث الأخبار

مجهولون حفروا حفرة بمقرة لحاخام يهودي في دمشق

عربي ودولي مجهولون يحفرون حفرة بقبر حاخام في دمشق "لسبب غريب"

ؤ

طب وصحة لهذه الأسباب- أحرص على تنظيف اللسان خلال غسل أسنانك

جنود إسرائليين في غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: الحكومة تراوح مكانها منذ شهرين وحماس لن تتراجع

المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

أخبار محلية رئيس "الهاشمية" يدعو لتوحيد البحث الأكاديمي العربي

رلاؤ

فن ومشاهير وفاة مفاجئة لبلوغر عربي بعد تعرضه للسخرية على السوشال ميديا - صورة

جانب من الوفد في المدينة الوردية

أخبار محلية وفد من الكونغرس الأميركي يزور البترا ويطّلع على التجربة الأردنية في إدارة المواقع السياحية

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميا

لال

فن ومشاهير تصغره بـ29 عاماً.. نجم عالمي شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة - صورة



 
 





الأكثر مشاهدة