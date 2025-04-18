الجمعة 2025-04-18 04:06 م
 

روسيا: انتهاء اتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة مع أوكرانيا

روسيا
روسيا
 
الجمعة، 18-04-2025 03:46 م
الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، انتهاء اتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة عدم التزام كييف بالاتفاق الذي جرى برعاية الولايات المتحدة الأميركية.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"هناك بعض التطورات بشأن تسوية الصراع الأوكراني لكن لا يزال الكثير من العمل يجب القيام به. اتفاق وقف الضربات على منشآت الطاقة انتهى، والرئيس بوتين لم يصدر أي تعليمات جديدة بهذا الشأن".

وانتهت مدة الاتفاق الروسي الأميركي على وقف استهداف روسيا وأوكرانيا منشآت الطاقة الذي سرى لنحو 30 يوما، والذي أعلن عنه في أعقاب اتصال الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب في 18 آذار الماضي.

بترا
 
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