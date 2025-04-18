روسيا: انتهاء اتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة مع أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"هناك بعض التطورات بشأن تسوية الصراع الأوكراني لكن لا يزال الكثير من العمل يجب القيام به. اتفاق وقف الضربات على منشآت الطاقة انتهى، والرئيس بوتين لم يصدر أي تعليمات جديدة بهذا الشأن".
وانتهت مدة الاتفاق الروسي الأميركي على وقف استهداف روسيا وأوكرانيا منشآت الطاقة الذي سرى لنحو 30 يوما، والذي أعلن عنه في أعقاب اتصال الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب في 18 آذار الماضي.
بترا
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