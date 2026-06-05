روسيا: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للأسبوع الثاني على التوالي

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي، إن التراجع جاء نتيجة إعادة تقييم الأصول الأجنبية وتقلبات أسعار الذهب، إلى جانب تأثيرات مرتبطة بتحركات أسعار الصرف، مع استمرار الاحتياطيات عند مستويات تدعم الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.
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