روسيا: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للأسبوع الثاني على التوالي

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن احتياطيات البلاد الأجنبية من الذهب والنقد الدولي سجلت انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 5.1 مليار دولار خلال أسبوع واحد لتصل إلى 748.7 مليار دولار.

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