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روسيا: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للأسبوع الثاني على التوالي

روسيا تفرض قيوداً على حركة الطيران في عدد من مطارات وسط البلاد
روسيا
 
الجمعة، 05-06-2026 05:01 م

الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن احتياطيات البلاد الأجنبية من الذهب والنقد الدولي سجلت انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 5.1 مليار دولار خلال أسبوع واحد لتصل إلى 748.7 مليار دولار.

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وقال المركزي الروسي في بيان صحفي، إن التراجع جاء نتيجة إعادة تقييم الأصول الأجنبية وتقلبات أسعار الذهب، إلى جانب تأثيرات مرتبطة بتحركات أسعار الصرف، مع استمرار الاحتياطيات عند مستويات تدعم الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.

 
 


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