روسيا: انخفاض صادرات الغاز إلى أوروبا بنحو 44%

وذكرت الشركة الحكومية في بيان صحفي، أن صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بلغت ذروتها عندما تجاوزت 175-180 مليار متر مكعب سنوياً في عامي 2018 و2019 .
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول إسرائيلي: نرصد حدثا خطيرا في إيران
-
قبرص تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
-
تركيا تشدد الإجراءات على التحويلات البنكية الكبيرة لتعقب التحركات النقدية
-
استمرار التظاهرات في إيران ومحاولة اقتحام مبنى حكومي
-
سوريا.. العاصفة الثلجية تُفاقم معاناة النازحين في مخيمات إدلب وحلب
-
مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار وقع في منتجع للتزلج بسويسرا
-
زهران ممداني المعارض لترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك
-
بلغاريا تنضم إلى منطقة اليورو مع بداية العام الجديد