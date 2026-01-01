روسيا: انخفاض صادرات الغاز إلى أوروبا بنحو 44%

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "غاز بروم" الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب بنحو 44% في عام 2025 لتسجل أدنى مستوياتها منذ ‌منتصف السبعينيات.

اضافة اعلان