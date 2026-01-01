الخميس 2026-01-01 03:50 م

روسيا: انخفاض صادرات الغاز إلى أوروبا بنحو 44%

روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
الخميس، 01-01-2026 02:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "غاز بروم" الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب بنحو 44% في عام 2025 لتسجل أدنى مستوياتها منذ ‌منتصف السبعينيات.

وذكرت الشركة الحكومية في بيان صحفي، أن صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بلغت ذروتها عندما تجاوزت 175-180 مليار متر مكعب سنوياً في عامي 2018 و2019 .

 
 


