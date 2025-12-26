روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 6%

وذكرت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"إن التضخم سجل تباطؤاً ملحوظاً ليصل إلى حوالي 6% قبل أسبوع من نهاية العام، وهو أداء يتجاوز التوقعات الحكومية السابقة، هذا المؤشر يمنح تفاؤلاً كبيراً بقدرة الاقتصاد على استعادة زخم النمو القوي في عام 2026، تعويضاً عن التباطؤ الذي شهده العام الحالي".
