روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 6%

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى مستوى 6% بنهاية العام الجاري، مع توقعات بانخفاضه دون هذا المستوى.

