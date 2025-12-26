الجمعة 2025-12-26 11:48 م

روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 6%

روسيا تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي البولندي على أراضيها
روسيا
الجمعة، 26-12-2025 10:58 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى مستوى 6% بنهاية العام الجاري، مع توقعات بانخفاضه دون هذا المستوى.

وذكرت الحكومة الروسية في بيان صحفي:"إن التضخم سجل تباطؤاً ملحوظاً ليصل إلى حوالي 6% قبل أسبوع من نهاية العام، وهو أداء يتجاوز التوقعات الحكومية السابقة، هذا المؤشر يمنح تفاؤلاً كبيراً بقدرة الاقتصاد على استعادة زخم النمو القوي في عام 2026، تعويضاً عن التباطؤ الذي شهده العام الحالي".

 
 


