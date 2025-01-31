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روسيا تأمل بأن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى إقامة دولة فلسطينية

علم روسيا
روسيا
الجمعة، 31-01-2025 09:19 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على أن موسكو تعول على أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى تسوية سلمية أكثر استدامة في قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"روسيا تعول على وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار المؤقت إلى تسوية سلمية أكثر استدامة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

 
gnews

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