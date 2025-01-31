روسيا تأمل بأن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى إقامة دولة فلسطينية

وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"روسيا تعول على وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار المؤقت إلى تسوية سلمية أكثر استدامة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
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