روسيا تأمل بأن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى إقامة دولة فلسطينية

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على أن موسكو تعول على أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى تسوية سلمية أكثر استدامة في قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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