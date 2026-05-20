الأربعاء 2026-05-20 08:14 ص

روسيا تؤكد استعدادها للمساعدة في إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران

روسيا
علم روسيا
 
الأربعاء، 20-05-2026 06:26 ص
الوكيل الإخباري-   صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي فرض خدماتها.اضافة اعلان


وقال خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) إن موسكو كانت ولا تزال "ملتزمة بإيجاد حلول حصريا عبر القنوات السياسية والدبلوماسية".

وأضاف أن موسكو ترحب بمساعي واشنطن وطهران لاستئناف التفاوض، وتشير إلى الدور الفعال للجانب الباكستاني في استقرار الوضع وتهيئة الظروف للتحرك نحو سلام دائم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل

عربي ودولي ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل

بوتين لشي: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى "مستوى عال غير مسبوق"

عربي ودولي بوتين لشي: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى "مستوى عال غير مسبوق"

إسرائيل تعلن نقل 430 ناشطا من "أسطول الصمود" الجديد إلى سفن إسرائيلية

فلسطين إسرائيل تعلن نقل 430 ناشطا من "أسطول الصمود" الجديد إلى سفن إسرائيلية

تت

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا الأربعاء

العاصمة عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

رئاسة الوزراء

وظائف رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

زلزال بقوة 4.7 درجة يهز إيران

عربي ودولي زلزال بقوة 4.7 درجة يهز إيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 