روسيا تؤكد استعدادها للمساعدة في إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران

الوكيل الإخباري- صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي فرض خدماتها.





وقال خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) إن موسكو كانت ولا تزال "ملتزمة بإيجاد حلول حصريا عبر القنوات السياسية والدبلوماسية".



وأضاف أن موسكو ترحب بمساعي واشنطن وطهران لاستئناف التفاوض، وتشير إلى الدور الفعال للجانب الباكستاني في استقرار الوضع وتهيئة الظروف للتحرك نحو سلام دائم.





