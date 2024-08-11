روسيا تؤكد استقرار الوضع في منطقة بيلوفسكي بمقاطعة كورسك

الوكيل الإخباري- أشار القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف إلى أنه تم يوم السبت، تسجيل دخول مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية إلى منطقة بيلوفسكي بمقاطعة كورسك.



وأكد سميرنوف عبر قناته على تيليغرام أن السلطات تمكنت من ضبط الوضع في المنطقة ونشر الاستقرار فيها.



وكتب القائم بأعمال الحاكم: "أعزائي سكان كورسك! أنا على اتصال دائم مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية وهيئات حماية القانون. بالأمس، تم تسجيل دخول مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية إلى أراضي منطقة بيلوفسكي، وتمكن المدافعون الروس هناك من تحقيق الاستقرار".



وشدد سميرنوف على أنه لا توجد الآن اشتباكات عسكرية في منطقتي بيلوفسكي وأوبويانسكي بمقاطعة كورسك، وأن حرس الحدود والجيش يحرسون الحدود.



وقال: "من المهم الآن منع حدوث الفوضى وانتشار الذعر. وكل من يرغب بمغادرة المناطق طوعًا، يمكنه القيام بذلك، ويمكن الحصول على معلومات حول إجراءات المغادرة من رؤساء الإدارات أو عن طريق الاتصال بالرقم 112".



في وقت سابق، أعلن سميرنوف عن إصابة 13 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة، نتيجة سقوط صاروخ أوكراني بعد اعتراضه على مبنى سكني في كورسك فجر اليوم الأحد.



ويوم أمس، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أنه تم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في 3 مناطق حدودية روسية بسبب زيادة مستوى التهديدات من أوكرانيا.



وأفادت السلطات الروسية السبت بإجلاء نحو 76 ألف شخص من المناطق الحدودية في كورسك التي طالها أو يهددها الهجوم الأوكراني.



RT