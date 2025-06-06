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روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
 
الجمعة، 06-06-2025 04:19 م
الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تعتبر مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة أمرًا مهمًا في ظل الظروف الدولية الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بـ الأزمة الأوكرانية.اضافة اعلان


وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"إن موسكو ممتنّة للجهود التي تبذلها واشنطن من أجل دفع عجلة التسوية في أوكرانيا، والكرملين يُولي أهمية لأي مبادرة دولية من شأنها التمهيد لحوار شامل ومستدام، وإقامة سلام دائم مع أوكرانيا".

بترا
 
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