روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"إن موسكو ممتنّة للجهود التي تبذلها واشنطن من أجل دفع عجلة التسوية في أوكرانيا، والكرملين يُولي أهمية لأي مبادرة دولية من شأنها التمهيد لحوار شامل ومستدام، وإقامة سلام دائم مع أوكرانيا".
بترا
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