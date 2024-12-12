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روسيا تتحدث عن اتفاق محتمل مع الإدارة الجديدة بشأن قاعدتيها

بوتين
بوتين
الخميس، 12-12-2024 06:28 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن روسيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة للاحتفاظ بقاعدتين في البلاد.اضافة اعلان


وقالت المصادر إن محادثات بين موسكو وقيادة سوريا الجديدة تجرى بشأن الإبقاء على الميناء البحري بطرطوس وقاعدة حميميم الجوية.
 
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