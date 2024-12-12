روسيا تتحدث عن اتفاق محتمل مع الإدارة الجديدة بشأن قاعدتيها

وقالت المصادر إن محادثات بين موسكو وقيادة سوريا الجديدة تجرى بشأن الإبقاء على الميناء البحري بطرطوس وقاعدة حميميم الجوية.
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