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روسيا تترقب الحصول على معلومات محادثات كييف وواشنطن في جدة

روسيا تترقب الحصول على معلومات محادثات كييف وواشنطن في جدة
روسيا
 
الأربعاء، 12-03-2025 10:39 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، أن موسكو تترقب الحصول على معلومات كاملة بشأن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في مدينة جدة، مشددة على أنها لن تتسرع في الرد على مقترح وقف إطلاق نار مع كييف لمدة 30 يوما.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في بيان صحفي: "نتوقع أن يطلعنا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على تفاصيل المفاوضات التي جرت مع أوكرانيا يوم أمس في جدة، إن موسكو لا ترى حاجة للعجلة في الرد على اقتراح الهدنة لمدة 30 يوما في أوكرانيا".


وكان مسؤولون أميركيون وأوكرانيون أعلنوا، في بيان مشترك أمس الثلاثاء، عقب محادثات استمرت لأكثر من 8 ساعات في مدينة جدة السعودية، عن موافقة كييف على هدنة لمدة 30 يوما لوقف النزاع العسكري مع روسيا.

 
 
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