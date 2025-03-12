روسيا تترقب الحصول على معلومات محادثات كييف وواشنطن في جدة

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في بيان صحفي: "نتوقع أن يطلعنا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على تفاصيل المفاوضات التي جرت مع أوكرانيا يوم أمس في جدة، إن موسكو لا ترى حاجة للعجلة في الرد على اقتراح الهدنة لمدة 30 يوما في أوكرانيا".
وكان مسؤولون أميركيون وأوكرانيون أعلنوا، في بيان مشترك أمس الثلاثاء، عقب محادثات استمرت لأكثر من 8 ساعات في مدينة جدة السعودية، عن موافقة كييف على هدنة لمدة 30 يوما لوقف النزاع العسكري مع روسيا.
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