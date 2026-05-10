روسيا تتهم أوكرانيا بانتهاك وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها الأحد إن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه بينهما بإطلاق طائرات مسيّرة وشن قصف مدفعي على القوات الروسية.

وقالت الوزارة إن روسيا أسقطت خلال الساعات الماضية 57 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا، وأضافت أن موسكو تلتزم بوقف إطلاق النار.