روسيا تتوعد بضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف

الوكيل الإخباري- أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه سيتم ضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف، وحثت موظفي البعثات الدبلوماسية هناك على ضرورة مغادرتها فورا.







وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نهيب بموظفي البعثات الدبلوماسية في كييف مغادرتها فورا قبل ضربات وشيكة للبنية التحتية العسكرية ومواقع التصنيع العسكري".





