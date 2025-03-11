روسيا تحبط هجوما بالمسيرات على موسكو

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، خلال مؤتمر صحفي: إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، بينهم 3 أطفال، موضحا أن هذا الهجوم يُعد الأكبر على موسكو منذ بداية العام الحالي.
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