روسيا تحبط هجوما بالمسيرات على موسكو

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم واسع استهدف العاصمة موسكو بعشرات الطائرات المسيرة، مؤكدة أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين في ضواحي العاصمة.

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