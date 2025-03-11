 
الثلاثاء 2025-03-11 10:18 م
 

روسيا تحبط هجوما بالمسيرات على موسكو

علم روسيا
روسيا
 
الثلاثاء، 11-03-2025 08:41 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم واسع استهدف العاصمة موسكو بعشرات الطائرات المسيرة، مؤكدة أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين في ضواحي العاصمة.

اضافة اعلان


وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، خلال مؤتمر صحفي: إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، بينهم 3 أطفال، موضحا أن هذا الهجوم يُعد الأكبر على موسكو منذ بداية العام الحالي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اربد

فلسطين متصرف لواء الوسطية: جولات ميدانية مستمرة لضمان سلامة المواد الغذائية في رمضان

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم

فلسطين هيئة البث: إسرائيل تقترح الإفراج عن 10 أسرى أحياء باليوم الأول والبقية آخر يوم

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1292) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة, كما تم التعامل مع (94) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(27) حادث إ

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين حماس: بدء جولة مفاوضات جديدة في الدوحة

جرش

أخبار محلية محاضرة في جرش حول فضائل الأخلاق وبر الوالدين

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي الرئيس الإيراني لترامب: لن أتفاوض معك تحت التهديد

نقلت صحيفة معاريف عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير قوله منتقدا حكومة نتنياهو "مرة أخرى تثبت الحكومة ضعفها في لبنان كما هو الحال في غزة".

فلسطين بن غفير: مرة أخرى تثبت الحكومة ضعفها بلبنان كما هو الحال في غزة



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة