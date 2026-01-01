الخميس 2026-01-01 08:07 ص

روسيا.. تحديد سقف العمالة الأجنبية في مشاريع البناء بـ50 بالمئة
ارشيفية
الوكيل الإخباري-   بدأ في عدد من مناطق روسيا اعتبارا من اليوم العمل بقرار تحديد سقف العمالة الأجنبية بنسبة 50% من إجمالي العاملين في مشاريع البناء والإنشاءات.

وأوضح أنطون غلوشكوف رئيس "الاتحاد الوطني لشركات البناء" أن هذا التغيير قد لا يؤثر بشكل كبير على قطاع البناء خلال عام 2026، نظرا لأن معظم العمالة الأجنبية تأتي من أوزبكستان وطاجيكستان، ويحصلون على تصاريح عمل ولا يخضعون لنظام الحصص.

 

وحذر غلوشكوف من أن التقييد التدريجي لنسبة العمالة الأجنبية قد يحدث صعوبات لشركات البناء على المدى القصير والمتوسط، خصوصا في الوظائف منخفضة التأهيل التي يصعب سد شغورها محليا كما قد يعيق النظام الجديد خطط استقطاب عمال من دول مثل الهند، إذا استمرت الحكومة في خفض الحصص في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن متوسط نسبة المهاجرين في قطاع البناء حاليا يتراوح بين 13% و15%، وأن شركات البناء ما زالت تعتمد على العمالة الأجنبية لسدّ النقص في الأيدي العاملة.

 
 


