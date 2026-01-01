روسيا.. تحديد سقف العمالة الأجنبية في مشاريع البناء بـ50 بالمئة

الوكيل الإخباري- بدأ في عدد من مناطق روسيا اعتبارا من اليوم العمل بقرار تحديد سقف العمالة الأجنبية بنسبة 50% من إجمالي العاملين في مشاريع البناء والإنشاءات.

وأوضح أنطون غلوشكوف رئيس "الاتحاد الوطني لشركات البناء" أن هذا التغيير قد لا يؤثر بشكل كبير على قطاع البناء خلال عام 2026، نظرا لأن معظم العمالة الأجنبية تأتي من أوزبكستان وطاجيكستان، ويحصلون على تصاريح عمل ولا يخضعون لنظام الحصص.