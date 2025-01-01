روسيا تحديد مدة الإقامة للأجانب الوافدين بدون تأشيرة

ووفقًا للوثيقة، ينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، على أن الحد الأقصى لفترة الإقامة في روسيا للأجانب الوافدين دون الحاجة إلى تأشيرة سيكون 90 يومًا خلال عام واحد، وليس لمدة ستة أشهر كما كان من قبل.
وأوضحت الداخلية الروسية أن هذه الشروط لن تنطبق على الأجانب الذين جاءوا إلى روسيا لتلقي التعليم، أو حصلوا على براءة اختراع، أو لديهم علاقة عمل مع صاحب العمل، أو لديهم وضع قانوني آخر.
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