روسيا تحذر بريطانيا من إرسال قوات إلى أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين، إن بلاده تتابع بقلق تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن احتمال إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا في إطار اتفاق أمني مستقبلي.
وكان ستارمر قد صرّح سابقًا بأنه "مستعد وراغب" في نشر قوات بريطانية على الأرض في أوكرانيا، كجزء من ترتيبات أمنية في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين موسكو وكييف، وفقًا لوكالة "رويترز".
خطة بريطانية بدعم أميركي
وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن ستارمر يعتزم تقديم مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتضمن إرسال أقل من 30 ألف جندي أوروبي إلى أوكرانيا، مقابل توفير الولايات المتحدة الحماية لهذه القوات.
لكن الكرملين شدد على رفضه القاطع لأي تواجد عسكري لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) داخل أوكرانيا، مؤكّدًا أن مثل هذه الخطوة سيكون لها "تداعيات مباشرة على أمن روسيا".
وفي هذا السياق، قال بيسكوف: "هذا الأمر يثير قلقنا، لأننا نتحدث عن إرسال وحدات عسكرية من دول الناتو إلى أوكرانيا. هذا تطور يحمل معاني مختلفة تمامًا من منظور أمننا القومي، ونحن نراقب الوضع عن كثب".
وقد أكدت موسكو مرارًا رفضها القاطع لأي وجود عسكري غربي في أوكرانيا، سواء بشكل مباشر أو عبر قوات حفظ سلام.
وفي تصريحات سابقة هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "أي انتشار لقوات تابعة للناتو في أوكرانيا، حتى لو كان تحت غطاء بعثة حفظ سلام، يُعد تهديدًا مباشرًا لروسيا".
سكاي نيوز
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