الجمعة 2025-07-11 02:48 م
 

روسيا تحذر من تداعيات توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية

علم روسيا
روسيا
 
الجمعة، 11-07-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري-   حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، من تداعيات استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الدولية.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، "إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية يشكل تحديا خطيرا للمجتمع الدولي، واستمرار إسرائيل في سياساتها العدائية والتوسع الاستيطاني داخل الضفة الغربية، قد تؤدي إلى انعدام أي أراضٍ متبقية يمكن للسلطة الفلسطينية أن تمارس سيادتها عليها مستقبلا".

 
 
gnews

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