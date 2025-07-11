روسيا تحذر من تداعيات توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، "إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية يشكل تحديا خطيرا للمجتمع الدولي، واستمرار إسرائيل في سياساتها العدائية والتوسع الاستيطاني داخل الضفة الغربية، قد تؤدي إلى انعدام أي أراضٍ متبقية يمكن للسلطة الفلسطينية أن تمارس سيادتها عليها مستقبلا".
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