روسيا تحذر من تداعيات توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، من تداعيات استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الدولية.

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