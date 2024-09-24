روسيا تحذر من زعزعة لاستقرار المنطقة بسبب هجمات إسرائيل على لبنان

الوكيل الإخباري- حذر الكرملين من "زعزعة كاملة لاستقرار" الشرق الأوسط جراء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، بعد استشهاد أكثر من 550 شخصا في غارات مكثفة شنتها إسرائيل ضد أهداف للحزب في لبنان.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء "هذا بالطبع حدث قد يكون بالغ الخطورة"، وينذر باحتمال توسيع نطاق النزاع الراهن و"الزعزعة الكاملة لاستقرار المنطقة".



وردا على سؤال بشأن موقف الكرملين من الغارات الإسرائيلية وسبل حل النزاع القائم، قال "بطبيعة الحال هذا يثير لدينا قلقا بالغا".



بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو "تدين بحزم الهجمات العسكرية الهائلة التي يتم شنها ضد لبنان".