الجمعة 2026-02-06 10:14 م

روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

ارشيفية
 
الجمعة، 06-02-2026 09:57 م

الوكيل الإخباري-    أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الخميس، عن أن روسيا حصدت ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها خلال عام 2025، بإجمالي بلغ نحو 142مليون طن، من بينها أكثر من 93 مليون طن من القمح.

وقال باتروشيف خلال اجتماع لعرض نتائج إنتاج المحاصيل لعام 2025: "وفقًا للبيانات الأولية، ارتفع إنتاج المحاصيل بنسبة 9%، وكان ذلك المساهم الرئيسي في الديناميكيات الإيجابية للإنتاج الزراعي، ومع احتساب محاصيل المناطق جميعها، تم حصد ثالث أكبر حجم حبوب في تاريخ البلاد بنحو 142 مليون طن، منها أكثر من 93 مليون طن من القمح".

 
 


روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

