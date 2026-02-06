روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

وقال باتروشيف خلال اجتماع لعرض نتائج إنتاج المحاصيل لعام 2025: "وفقًا للبيانات الأولية، ارتفع إنتاج المحاصيل بنسبة 9%، وكان ذلك المساهم الرئيسي في الديناميكيات الإيجابية للإنتاج الزراعي، ومع احتساب محاصيل المناطق جميعها، تم حصد ثالث أكبر حجم حبوب في تاريخ البلاد بنحو 142 مليون طن، منها أكثر من 93 مليون طن من القمح".
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر بـ"الخطأ"
-
دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان
-
أزمة وقود بمطار القاهرة تؤخر إقلاع عدد من الرحلات
-
المغرب: إجلاء أكثر من 154 ألف شخص نتيجة الفيضانات
-
عقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني
-
الولايات المتحدة تتهم الصين بإجراء تجارب نووية سرية
-
اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم الأسبوع المقبل
-
وزير خارجية إيران: المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية