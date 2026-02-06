روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الخميس، عن أن روسيا حصدت ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها خلال عام 2025، بإجمالي بلغ نحو 142مليون طن، من بينها أكثر من 93 مليون طن من القمح.

