روسيا تحظر تصدير البنزين اعتبارا من نيسان

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية
السبت، 28-03-2026 10:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الروسية اليوم السبت، فرض حظر على تصدير جميع أنواع البنزين اعتبارا من شهر نيسان المقبل، في ظل عدم استقرار أسواق الطاقة العالمية وللحفاظ على إمدادات السوق المحلي من البنزين.

اضافة اعلان


وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مؤتمر صحفي: "إن الاضطرابات في سوق ⁠النفط والمنتجات النفطية العالمية الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط، تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار"، مشيرا الى تم اتخاذ قرار بفرض حظر على تصدير البنزين بكافة أنواعه حتى إشعار آخر.

 
 


