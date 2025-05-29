روسيا.. تحقيق جنائي بعد تلقي مستشار بوتين وعائلته تهديدات

وذكرت المتحدثة الرسمية للجنة سفيتلانا بيترينكو لوكالة "تاس" الروسية: "بسبب المعلومات الواردة عن تلقي عائلة مستشار الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي تهديدات من متطرفين أوكرانيين، أمر رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين بفتح تحقيق جنائي".
وأكدت بيترينكو أن إدارة التحقيق الرئيسية في اللجنة ستتخذ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إجراءات لتحديد هويات المتورطين في هذه الحوادث وجلبهم للمساءلة الجنائية.
وكان الصحفي الروسي الشهير فلاديمير سولوفيوف قد كشف أمس الأربعاء، أن عائلة مستشار الرئيس الروسي رئيس الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول ميدينسكي، تلقت تهديدات من قبل نازيين أوكرانيين.
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