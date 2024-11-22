 
الجمعة 2024-11-22 12:25 ص
 

روسيا تختبر صاروخا بالستيا جديدا في أوكرانيا

علم روسيا
علم روسيا
الجمعة، 22-11-2024 12:12 ص

الوكيل الإخباري-   - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أن روسيا اختبرت صاروخا بالستيا جديدا متوسط المدى في هجوم على أوكرانيا، مبينا أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات في النزاع مع أوكرانيا.

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وقال بوتين خلال خطاب بثه التلفزيون الروسي:" روسيا دائما مستعدة ولا تزال لمعالجة كل المشاكل بسبل سلمية، لكننا أيضا مستعدون لمواجهة أي تطور".

 
gnews

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