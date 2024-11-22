روسيا تختبر صاروخا بالستيا جديدا في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أن روسيا اختبرت صاروخا بالستيا جديدا متوسط المدى في هجوم على أوكرانيا، مبينا أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات في النزاع مع أوكرانيا.

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