روسيا تختبر صاروخا بالستيا جديدا في أوكرانيا

وقال بوتين خلال خطاب بثه التلفزيون الروسي:" روسيا دائما مستعدة ولا تزال لمعالجة كل المشاكل بسبل سلمية، لكننا أيضا مستعدون لمواجهة أي تطور".
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