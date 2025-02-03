روسيا تختبر منظومة جديدة مضادة للدرونات

وأضاف:"تمكنت المنظومة من اكتشاف درونات FPV المعادية، ونجحت في إيقاف حركتها نحو أهدافها، وبناء على نتائج الاختبارات وقع ممثلو شركتنا على بروتوكول يؤكد قدرات التشغيل العالية وجودة عمل حميع أجهزة المنظومة".
وأشار إلى أن الخبراء في شركة "ستوبر" طوروا أيضا نظام نقل بيانات للمنظومة الجديدة، ومن خلاله يتم نقل البيانات من رادار المنظومة إلى نظارات ذكية يرتديها مشغل المنظومة، وتضم هذه البيانات إحداثيات وارتفاع وسرعة طيران الطائرة بدون طيار.
ونوه فورونتسوف إلى أن المنظومات الروسية لاكتشاف وقمع الدرونات أثبتت موثوقيتها العالية على مدى فترات طويلة من التشغيل في المناطق الحدودية لروسيا، وكانت فعالة أيضا في حماية مرافق البنى التحتية في العديد من مناطق البلاد.
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