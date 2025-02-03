روسيا تختبر منظومة جديدة مضادة للدرونات

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "ستوبر" الروسية أنها أجرت اختبارات ناجحة على منظومة جديدة مخصصة لقمع الدرونات.

اضافة اعلان

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة دميتري فورونتسوف:"في إطار العملية العسكرية الخاصة أجرت وحدة BARS Sarma التابعة لشركتنا اختبارات على منظومة قمع الدرونات التي طورناها، المنظومة أثبتت قدرتها على حماية الوحدات والمجموعات العسكرية من خطر الدرونات الأوكرانية، كما تمكنت من حماية مرافق البنية التحتية".



وأضاف:"تمكنت المنظومة من اكتشاف درونات FPV المعادية، ونجحت في إيقاف حركتها نحو أهدافها، وبناء على نتائج الاختبارات وقع ممثلو شركتنا على بروتوكول يؤكد قدرات التشغيل العالية وجودة عمل حميع أجهزة المنظومة".



وأشار إلى أن الخبراء في شركة "ستوبر" طوروا أيضا نظام نقل بيانات للمنظومة الجديدة، ومن خلاله يتم نقل البيانات من رادار المنظومة إلى نظارات ذكية يرتديها مشغل المنظومة، وتضم هذه البيانات إحداثيات وارتفاع وسرعة طيران الطائرة بدون طيار.



ونوه فورونتسوف إلى أن المنظومات الروسية لاكتشاف وقمع الدرونات أثبتت موثوقيتها العالية على مدى فترات طويلة من التشغيل في المناطق الحدودية لروسيا، وكانت فعالة أيضا في حماية مرافق البنى التحتية في العديد من مناطق البلاد.