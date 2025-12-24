روسيا تخطط لإقامة محطة نووية على القمر خلال العقد المقبل

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في بيان، أنها تخطط لبناء محطة طاقة قمرية بحلول عام 2036، مضيفة أنها وقّعت عقدًا مع شركة "لافوشكين أسوشيشن" للقيام بذلك.
ولم توضّح الوكالة الروسية صراحة أن المحطة المرتقبة ستكون نووية، لكنها أشارت إلى مشاركة مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روس آتوم" ومعهد كورتشاتوف الرائد في الأبحاث النووية في المشروع، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وأوضحت الوكالة أن الهدف من هذه المحطة هو تزويد برنامج روسيا القمري بالطاقة، بما في ذلك العربات الجوالة والمرصد، والبنية التحتية للمحطة الدولية الروسية الصينية للبحث على القمر، تمهيدًا لبدء برنامج استكشافي طويل الأمد.
سكاي نيوز
-
