روسيا تخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي، أن وتيرة نمو الأسعار شهدت تسارعا ملحوظا خلال كانون الثاني الماضي متأثرة بعوامل استثنائية مؤقتة، مبينا أن مؤشرات النمو السعري المستدام، لم تشهد تغيرات جوهرية، متوقعا استئناف مسار انخفاض التضخم بمجرد زوال تأثير هذه العوامل.
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين يعلن عن مباحثات بشأن أوكرانيا في جنيف في 17 و18 شباط
-
ترامب يلتقي عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
-
الولايات المتحدة.. إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية يوقع قتيلين وجريحا
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا
-
إطلاق سراح شخصيتين من الإصلاحيين اعتقلتا إثر التظاهرات في إيران
-
حاملة طائرات أميركية تتجه من الكاريبي للشرق الأوسط كجزء من الضغط على إيران
-
ترامب يجدد المطالبة بإصدار عفو عن نتنياهو المتهم بالفساد
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن