الجمعة 2026-02-13 05:14 م

روسيا تخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات
روسيا
 
الجمعة، 13-02-2026 05:05 م

الوكيل الإخباري-    أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي في البلاد 50 نقطة أساس ليصل إلى 15.5 بالمئة على أساس سنوي.

اضافة اعلان


وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي، أن وتيرة نمو الأسعار شهدت تسارعا ملحوظا خلال كانون الثاني الماضي متأثرة بعوامل استثنائية مؤقتة، مبينا أن مؤشرات النمو السعري المستدام، لم تشهد تغيرات جوهرية، متوقعا استئناف مسار انخفاض التضخم بمجرد زوال تأثير هذه العوامل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

افتتاح حديقة الباسلية في المفرق

أخبار محلية الدغمي : مليار و130 مليون دينار حجم الاستثمار في تنموية المفرق

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي روسيا تخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

أسواق ومال تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء اليوم

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اعتباراً من مساء اليوم

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمان تنفذ أعمال هدم في شارع الطلياني ضمن مشروع تطوير أحياء عمان

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى الاحتفال السنوي الـ 28 لتأسيس جمعية غزة هاشم الخيرية

تعبيرية

أخبار محلية أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة

إلى من سطّروا بدمائهم الزكية أسمى آيات الفداء، وإلى أصحاب الجباه الشامخة والصدور التي كانت للأردن درعًا حصينًا، إليكم أيّها النشامى الذين حملتم راية العزّ في ميادين الشرف والكرامة، من أسوار القدس إلى

أخبار محلية يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين… سندُ الوطن.. وظلالُه الوارفة



 






الأكثر مشاهدة