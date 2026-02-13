روسيا تخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي في البلاد 50 نقطة أساس ليصل إلى 15.5 بالمئة على أساس سنوي.

