روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 14 بالمئة

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 14.25% على أساس سنوي، مبينا أن الخطوة تعكس استمرار توجه السياسة النقدية نحو تخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي ودعم وتيرة النمو.

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