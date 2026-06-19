روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 14 بالمئة

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي، إن القرار جاء في ظل تباطؤ الضغوط التضخمية وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مع استمرار مراقبة المخاطر المرتبطة بالأسواق المحلية والعالمية لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي خلال المرحلة المقبلة.
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