الجمعة 2026-03-20 10:21 م

روسيا: تخفيض معدل الفائدة السنوية إلى 15%

الجمعة، 20-03-2026 04:55 م

الوكيل الإخباري-    أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 15 بالمئة سنوياً، مبينا أنّ هذه الخطوة تعكس تحوّلاً حذراً في السياسة النقدية وسط ضغوط اقتصادية متواصلة وتباطؤ نسبي في معدلات التضخم.

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي، إن القرار يأتي استناداً إلى تقييم شامل للمعطيات الاقتصادية، مشيراً إلى استمرار المخاطر المرتبطة بالتضخم وتقلبات الأسواق، مع التأكيد على جاهزية المؤسسة لاتخاذ إجراءات إضافية وفق تطورات المشهد الاقتصادي داخلياً وخارجياً.

 
 


