روسيا: تخفيض معدل الفائدة السنوية إلى 15%

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 15 بالمئة سنوياً، مبينا أنّ هذه الخطوة تعكس تحوّلاً حذراً في السياسة النقدية وسط ضغوط اقتصادية متواصلة وتباطؤ نسبي في معدلات التضخم.

اضافة اعلان