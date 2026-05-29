روسيا تدرس حظر تصدير الديزل لتلبية احتياجات السوق المحلية الروسية

روسيا: أزمة إيران لا يمكن حلها إلا عبر الدبلوماسية
الجمعة، 29-05-2026 11:04 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، عن انخفاض إنتاج البلاد من مادة الديزل بنحو 10 بالمئة للشهر الثاني على التوالي، مبينة أنها تدرس فرض حظر على تصديره خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الطاقة الروسية في بيان صحفي، أن إنتاج الديزل انخفض إلى 7.5 مليون طن في الشهر الماضي، وأنها تدرس فرض حظر مؤقت وشامل على تصدير الديزل خلال الأيام المقبلة من أجل استقرار وتلبية احتياجات السوق المحلية الروسية .

 
 


