روسيا تدرس حظر تصدير الديزل لتلبية احتياجات السوق المحلية الروسية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، عن انخفاض إنتاج البلاد من مادة الديزل بنحو 10 بالمئة للشهر الثاني على التوالي، مبينة أنها تدرس فرض حظر على تصديره خلال الأيام المقبلة.

