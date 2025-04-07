روسيا تدعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

الوكيل الإخباري- -أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين يدعم جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشددا على أن تحقيق ذلك يتطلب معالجة عدد من القضايا الجوهرية التي ما تزال تعيق الوصول إلى تسوية شاملة.

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