روسيا تدعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي :إن " الكرملين لا يرفض الحوار، لكنه يصر على أن أي اتفاق يجب أن يأخذ في الحسبان الواقع على الأرض والمصالح الروسية ، مضيفا أن المسارات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة".
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