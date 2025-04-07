الإثنين 2025-04-07 09:53 م
 

روسيا تدعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

علم روسيا
علم روسيا
 
الإثنين، 07-04-2025 08:37 م

الوكيل الإخباري-   -أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين يدعم جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشددا على أن تحقيق ذلك يتطلب معالجة عدد من القضايا الجوهرية التي ما تزال تعيق الوصول إلى تسوية شاملة.

اضافة اعلان


وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي :إن " الكرملين لا يرفض الحوار، لكنه يصر على أن أي اتفاق يجب أن يأخذ في الحسبان الواقع على الأرض والمصالح الروسية ، مضيفا أن المسارات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة".

 
gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

صحفيان فلسطينيان استشهدا في غارة إسرائيلية

فلسطين استشهاد 209 صحفيا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض يلغي مؤتمرا صحفيا كان مقررا بين ترامب ونتنياهو

ارشيفية

عربي ودولي أوروبا تعرض على أميركا اتفاق تجارة حرة

رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال تفقده الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الوسطى

أخبار محلية قائد الجيش: تزويد الواجهات الحدودية بالاجهزة والمعدات اللازمة

جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أخبار محلية الإليزيه: ماكرون والسيسي والملك أجروا اتصالا مع ترامب أثناء قمة القاهرة

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تدعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

الكرك

أخبار محلية ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك



 
 





الأكثر مشاهدة