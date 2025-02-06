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روسيا تدعو إلى الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

علم روسيا
علم روسيا
الخميس، 06-02-2025 08:37 م

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية في قطاع غزة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا، رافضة في الوقت ذاته أي خطوات لتهجير سكان القطاع من ارضهم.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: إن "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تسويته إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة، وأي خطوات لتهجير سكان قطاع غزة مرفوضة وستؤجج الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".

 
gnews

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