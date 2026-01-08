روسيا تدعو الولايات المتحدة للالتزام بقانون البحار الدولي

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "إن هذا الأمر يبعث القلق، خصوصًا وأنه تم إبلاغ الجانب الأميركي مرارًا بأن الناقلة مسجلة في روسيا وتحمل علمها. الوضع المتعلق بناقلة النفط قد يؤدي إلى توترات عسكرية وسياسية في منطقة أوروبا والأطلسي".
