الخميس 2026-01-08 08:31 م

روسيا تدعو الولايات المتحدة للالتزام بقانون البحار الدولي

الخميس، 08-01-2026 07:28 م
الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى الالتزام بقانون البحار الدولي ووقف الإجراءات بحق ناقلة نفط مسجلة في روسيا صادرتها واشنطن.اضافة اعلان


وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "إن هذا الأمر يبعث القلق، خصوصًا وأنه تم إبلاغ الجانب الأميركي مرارًا بأن الناقلة مسجلة في روسيا وتحمل علمها. الوضع المتعلق بناقلة النفط قد يؤدي إلى توترات عسكرية وسياسية في منطقة أوروبا والأطلسي".
 
 


