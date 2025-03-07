روسيا تدعو سوريا للتهدئة ووقف "سفك الدماء"

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ندعو القادة السوريين القادرين على التأثير في تطور الوضع ميدانيًا إلى بذل أقصى جهودهم من أجل وضع حد لسفك الدماء في أسرع وقت ممكن".
كما أكدت استعداد بلادها "لتنسيق الجهود بشكل وثيق مع الشركاء الأجانب لتهدئة الوضع".
سكاي نيوز
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