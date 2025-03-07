 
الجمعة 2025-03-07 08:38 م
 

روسيا تدعو سوريا للتهدئة ووقف "سفك الدماء"

قوات وزارة الدفاع السورية في طرطوس
قوات وزارة الدفاع السورية في طرطوس
 
الجمعة، 07-03-2025 07:50 م
الوكيل الإخباري-  دعت روسيا، الجمعة، سوريا إلى التهدئة ووضع حد لما وصفته بـ"سفك الدماء"، وذلك على خلفية الاشتباكات الدائرة في منطقة الساحل بين موالين للرئيس السابق بشار الأسد والقوات الأمنية السورية.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ندعو القادة السوريين القادرين على التأثير في تطور الوضع ميدانيًا إلى بذل أقصى جهودهم من أجل وضع حد لسفك الدماء في أسرع وقت ممكن".

كما أكدت استعداد بلادها "لتنسيق الجهود بشكل وثيق مع الشركاء الأجانب لتهدئة الوضع".

سكاي نيوز
 
 
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