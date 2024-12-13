روسيا تدعو لاتخاذ خطوات للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا

كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "أن روسيا تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق استقرار الأوضاع في سوريا والحفاظ على وحدة ترابها، مشيراً إلى أن الاتصالات مع اللجنة السياسية في سوريا تأتي في هذا السياق".
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