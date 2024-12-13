روسيا تدعو لاتخاذ خطوات للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا

الوكيل الإخباري- أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: "بدء بلاده في الاتصالات مع اللجنة السياسية في سوريا، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتعزيز وحدة الأراضي السورية واستقرارها".

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