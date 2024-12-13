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روسيا تدعو لاتخاذ خطوات للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 13-12-2024 02:41 م

الوكيل الإخباري-   أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: "بدء بلاده في الاتصالات مع اللجنة السياسية في سوريا، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتعزيز وحدة الأراضي السورية واستقرارها".

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كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "أن روسيا تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق استقرار الأوضاع في سوريا والحفاظ على وحدة ترابها، مشيراً إلى أن الاتصالات مع اللجنة السياسية في سوريا تأتي في هذا السياق".

 
gnews

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