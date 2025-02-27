روسيا تدعو للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لغزة

الوكيل الإخباري- دعت روسيا، اليوم الخميس، إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة تدفق المساعدات الغذائية والصحية إلى سكان القطاع، واستمرار عمليات تبادل المحتجزين بين الأطراف المعنية.

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