 
الخميس 2025-02-27 10:11 م
 

روسيا تدعو للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لغزة

علم روسيا
علم روسيا
الخميس، 27-02-2025 08:35 م

الوكيل الإخباري-   دعت روسيا، اليوم الخميس، إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة تدفق المساعدات الغذائية والصحية إلى سكان القطاع، واستمرار عمليات تبادل المحتجزين بين الأطراف المعنية.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي:" روسيا تدعو إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق المرحلي بشأن وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، فضلا عن زيادة حجم المساعدات الإنسانية الغذائية والصحية لسكان القطاع".

 
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