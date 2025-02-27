روسيا تدعو للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لغزة

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي:" روسيا تدعو إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق المرحلي بشأن وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، فضلا عن زيادة حجم المساعدات الإنسانية الغذائية والصحية لسكان القطاع".
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