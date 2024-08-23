روسيا تدعو مجلس الأمن إلى تبني قرار جديد لوقف الحرب في غزة

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي:"روسيا اقترحت على مجلس الأمن الدولي تبني قرار جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع".
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