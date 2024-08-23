روسيا تدعو مجلس الأمن إلى تبني قرار جديد لوقف الحرب في غزة

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الوكيل الإخباري- دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار جديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد الفشل في تنفيذ القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، ووافق عليه المجلس. اضافة اعلان



وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي:"روسيا اقترحت على مجلس الأمن الدولي تبني قرار جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع".