 
الجمعة 2024-08-23 11:43 م
 

 

روسيا تدعو مجلس الأمن إلى تبني قرار جديد لوقف الحرب في غزة

غزة
غزة
الجمعة، 23-08-2024 09:29 م
الوكيل الإخباري-    دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار جديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد الفشل في تنفيذ القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، ووافق عليه المجلس.اضافة اعلان

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي:"روسيا اقترحت على مجلس الأمن الدولي تبني قرار جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع".
gnews

أحدث الأخبار

المحامي بشار ازمقنا

مناسبات حفل عشاء بمناسبة عقد قران المحامي بشار ازمقنا

جانب من قصف الاحتلال في غزة

فلسطين خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة

زلزال

عربي ودولي هزة أرضية بقوة 2,5 تضرب شمالي العراق

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

أخبار محلية الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 500 سلعة

غزة

عربي ودولي روسيا تدعو مجلس الأمن إلى تبني قرار جديد لوقف الحرب في غزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية موعد استقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي - رابط

البلقاء التطبيقية تواصل احتفالاتها

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الرابع والعشرين من طلبة كلية عمان الجامعية

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 12 بعبوة ناسفة



 


الأكثر مشاهدة