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روسيا: تدمير 54 طائرة أوكرانية مسيّرة خلال الليل

مسيرات روسية في سماء كييف
مسيرات روسية في سماء كييف
 
السبت، 26-07-2025 10:27 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت وأسقطت خلال الليلة الماضية 54 طائرة أوكرانية مسيّرة، في مناطق عدة.اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت: "(تم تدمير) 24 مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة روستوف".

وأضافت أنه تم كذلك إسقاط وتدمير 6 مسيّرات أوكرانية فوق أراضي القرم، و4 فوق حوض بحر آزوف، و3 فوق حوض البحر الأسود، و2 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و2 فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وفي كييف، أُصيب عدد من الأشخاص في هجمات روسية جديدة باستخدام المسيّرات والصواريخ على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، بحسب ما أعلنه مسؤولون في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأفاد عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، بوقوع إصابات، عبر تطبيق "تلغرام"، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وقبل ساعات، كان قد أعلن عن أضرار لحقت بمبانٍ سكنية ومستودعات ومركبات.

وواجهت المدينة، التي تقع على بُعد 25 كيلومترًا فقط من الحدود الروسية، قصفًا متكررًا في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن إصابة العشرات.

وفي غضون ذلك، في منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي البلاد، اندلع حريق في مدينة كاميانكي بعد ضربة صاروخية روسية خلال الليل، وفقًا للحاكم العسكري الإقليمي، سيرهي ليساك.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى وقوع انفجارات في مدينة دنيبرو، على الرغم من عدم وجود تفاصيل فورية بشأن الضحايا أو الأضرار.

سكاي نيوز
 
 
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