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روسيا تدين حظر إسرائيل عمل منظمة "الأونروا"

علم روسيا
علم روسيا
السبت، 01-02-2025 11:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إدانة موسكو للقرار الإسرائيلي بحظر أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) .

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وقالت الخارجية الروسية، في تقرير صحفي، "هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأخطر العواقب الإنسانية على الفلسطينيين، مخيبة للآمال للغاية وتستحق الإدانة، موسكو مقتنعة بأن مهمة الأونروا، التي كانت منذ عقود، تمثل الدعم الأساسي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة، يجب أن تستمر حتى إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 
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