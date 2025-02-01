روسيا تدين حظر إسرائيل عمل منظمة "الأونروا"

وقالت الخارجية الروسية، في تقرير صحفي، "هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأخطر العواقب الإنسانية على الفلسطينيين، مخيبة للآمال للغاية وتستحق الإدانة، موسكو مقتنعة بأن مهمة الأونروا، التي كانت منذ عقود، تمثل الدعم الأساسي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة، يجب أن تستمر حتى إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
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