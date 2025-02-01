روسيا تدين حظر إسرائيل عمل منظمة "الأونروا"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إدانة موسكو للقرار الإسرائيلي بحظر أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) .

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