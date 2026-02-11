الخميس 2026-02-12 01:38 ص

روسيا تدين قرارات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة

الأربعاء، 11-02-2026 11:56 م

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة عليها، داعية دول العالم إلى إدانة هذه القرارات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "من أجل منع التصعيد الخطير للتوتر في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفي المنطقة بأسرها، ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في الخطوات التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية".

 
 


