روسيا تدين قرارات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة عليها، داعية دول العالم إلى إدانة هذه القرارات.

