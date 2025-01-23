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روسيا ترفض إرسال قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا

علم روسيا
علم روسيا
الخميس، 23-01-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن رفضها فكرة إرسال قوات حفظ سلام من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ودول أوروبية أخرى إلى أوكرانيا في حال الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من زيادة التصعيد العسكري في حال إقرار الناتو لهذه الخطوة.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:" إن روسيا لا تقبل فكرة ارسال قوات من الناتو على الإطلاق إلى أوكرانيا في حال توقيع اتفاق وقف اطلاق النار".


وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا الأربعاء إلى نشر قوات أوروبية لا يقل عديدها عن 200 ألف عسكري لضمان أمن أوكرانيا، وتفادي غزو جديد في حال التوصل إلى هدنة مع روسيا.

 
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