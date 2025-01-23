روسيا ترفض إرسال قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي:" إن روسيا لا تقبل فكرة ارسال قوات من الناتو على الإطلاق إلى أوكرانيا في حال توقيع اتفاق وقف اطلاق النار".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا الأربعاء إلى نشر قوات أوروبية لا يقل عديدها عن 200 ألف عسكري لضمان أمن أوكرانيا، وتفادي غزو جديد في حال التوصل إلى هدنة مع روسيا.
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