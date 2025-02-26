 
الأربعاء 2025-02-26 08:54 م
 

روسيا ترفض ارسال قوات حفظ سلام دولية إلى أوكرانيا

علم روسيا
علم روسيا
الأربعاء، 26-02-2025 08:31 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، رفض موسكو نشر أي قوات دولية لحفظ السلام في أوكرانيا لحماية أي اتفاق سياسي محتمل لإنهاء الصراع، مبينة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استمرار النزاع مع كييف وتصعيد الأوضاع العسكرية.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"موسكو لا يمكنها النظر في أي خيار لإرسال قوات حرس سلام دولية إلى أوكرانيا في حال التوصل لحل سياسي للنزاع مع كييف، وتعتبر أن الفكرة تهدف إلى تفاقم الصراع وجعل من الصعب إزالة التصعيد".

 
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