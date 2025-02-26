روسيا ترفض ارسال قوات حفظ سلام دولية إلى أوكرانيا

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي:"موسكو لا يمكنها النظر في أي خيار لإرسال قوات حرس سلام دولية إلى أوكرانيا في حال التوصل لحل سياسي للنزاع مع كييف، وتعتبر أن الفكرة تهدف إلى تفاقم الصراع وجعل من الصعب إزالة التصعيد".
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