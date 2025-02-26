روسيا ترفض ارسال قوات حفظ سلام دولية إلى أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، رفض موسكو نشر أي قوات دولية لحفظ السلام في أوكرانيا لحماية أي اتفاق سياسي محتمل لإنهاء الصراع، مبينة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استمرار النزاع مع كييف وتصعيد الأوضاع العسكرية.

اضافة اعلان