روسيا ترفض العقوبات الأوروبية الجديدة وتؤكد عدم مشروعيتها

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الوكيل الإخباري- اعتبرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو غير قانونية، مؤكدة أن العقوبات تؤثر بشكل سلبي أيضًا على الاقتصادات الأوروبية. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "نشهد حتى الآن توجّهًا متشددًا إلى حدّ ما في أوروبا ضد روسيا، وقد أكدنا مرارًا أننا نعتبر هذه العقوبات والقيود غير قانونية ونعارضها".



ووافق الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق الجمعة، على حُزم العقوبات ضد روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، وفق ما أفادت به مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.