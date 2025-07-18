روسيا ترفض العقوبات الأوروبية الجديدة وتؤكد عدم مشروعيتها

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "نشهد حتى الآن توجّهًا متشددًا إلى حدّ ما في أوروبا ضد روسيا، وقد أكدنا مرارًا أننا نعتبر هذه العقوبات والقيود غير قانونية ونعارضها".
ووافق الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق الجمعة، على حُزم العقوبات ضد روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، وفق ما أفادت به مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.
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